保護元件廠—聚鼎(6224)受惠於車頭燈LED散熱基板需求強勁，且下半年有手機品牌廠新機上市，下半年營運看好，聚鼎預估，第3季營運不會比第2季差，下半年可望比上半年好。

聚鼎今天下午舉行法說會，聚鼎主要產品為高分子正溫度係數熱敏電阻(PPTC)，為全球第二大PPTC供應商，另一項主力產品為散熱基板，今年第1季PPTC佔營收比重約77%，散熱基板約佔17%，過電壓保護元件約佔6%到7%。

由於PPTC主要功能在於保護電子產品內的電子迴路、主動元件及IC等，當電流及電壓出現不正常時能適時斷電、減壓，以保護電子產品零件，且具低成本、小尺吋、無需汰換、低阻抗、製程簡單、材料輕薄、消耗功率低等特性，以及對於電流及溫度之高敏感度，廣泛應用於PC、手機、平板等消費性電子產品。

在散熱基板部分，聚鼎散熱基板採用高分子材料與金屬厚銅板組合而成，具備高散熱性、可靠度高優點，過去產品以LED燈具散熱為主，不過公司近幾年積極布局車用市場，包括：LED車頭燈、IGBT等，其中LED散熱基板陸續打入全球第一大LED車燈廠供應商，成為歐洲各大車廠車頭燈LED散熱基板及散熱膠供應商，亦開始出貨大陸車廠，今年預計增加韓系客戶，成為推升公司業績成長重要動能，法人預估，今年散熱基板營收可望年成長20%到30%。

聚鼎因手機客戶新產品及車頭燈LED散熱基板出貨放量，業績自去年下半年展現成長力道，第1季雖然有新冠肺炎疫情干擾，聚鼎業績表現亮眼，第1季合併營收為3.58億元，年成長19.33%，營業毛利為1.75億元，年成長49.57%，單季合併毛利率為48.94%，年增9.9個百分點，稅後盈餘為7301萬元，年成長92.84%，單季每股盈餘為0.91元；累計前4月合併營收為5.08億元，年成長21.43%。

儘管受到疫情影響，客戶新機上市時間恐延後，聚鼎認為，對下半年業績影響有限，由於車頭燈散熱基板需求強勁，且下半年有新機挹注，聚鼎預估，第3季營運不會比第2季差，下半年可望比上半年好。

(時報資訊)