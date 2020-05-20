羅志祥微博全文Part3

5月16號 帽子哥

女孩是個很喜歡旅遊的人 每當男孩忙於工作時 她都會替自己安排一趟旅行

孝順的女孩這一次帶著她媽媽 準備前往東京觀光 好讓她能暫時轉移一下對於男孩的思念

抵達東京後的幾天 母女兩人參觀了許多景點 吃遍了道地美食 女孩也時不時跟男孩分享她的心情

男孩:你等會要去哪裡

女孩:我要去銀座 跟媽媽去買個東西

男孩:那你要去之前 你能不能去新宿的百貨公司附近 幫我拿個東西

女孩:好啊

女孩準備去完成男孩所交代的任務 到了百貨公司門口 女孩打了通電話

女孩:我到了 然後呢

男孩:你有看到前面的巷子嗎 右轉

女孩:看到了 我現在要準備右轉了

男孩:前面有一個戴帽子的男生 你有看到嗎

女孩東張西望的說:哪裡啊 沒看到欸

男孩:那你再往前走一點 他已經在門口等你了

女孩:有 看到了 一個帽子哥

女孩慢慢的向前靠近 而帽子哥也緩緩的轉過身來

突然間女孩大叫一聲 整個日本都感受到她獅吼功的威力

因為眼前的帽子哥..就是男孩本人

5月17 小確幸

記得有ㄧ次他們在上海的房間看電視聊著天

女孩突然說想出門 想去外灘走走 男孩二話不說的答應了

從飯店走到了外灘 今天外面的氣溫有點低 不過他們感覺不到冷

兩人依偎在ㄧ起 男孩成為女孩的外套 女孩也像是外套裡的暖暖包 相互取暖

就這樣邊走邊聊天 很平常的夜晚

前方有位賣玫瑰花的阿姨朝他們走了過來說：年輕人 買朵玫瑰花送給旁邊這位漂亮的女孩吧

男孩跟阿姨寒暄了幾句後 買下了玫瑰花 轉頭送給了女孩 女孩很開心的收下 兩人又繼續往前走

一個小小的動作 隱藏著大大的感動

因為阿姨的出現 讓這束玫瑰花變成了ㄧ個意外的幸福 留下了屬於外灘的回憶

有時候的幸福不需要刻意去營造

其實...可以很簡單

ㄧ個舉動 ㄧ個眼神 ㄧ個瞬間

幸福都會出現在你身邊

5月18號 味道

每年的春節 男孩最期待的 就是回到老家 好好的吃一頓媽媽親手做的家常菜

有一年的春節 男孩帶著女孩也一起回老家過年 桌上一道道美味的菜色 都是男孩最愛吃的

看著男孩開心滿足的模樣

女孩自信的說:下次我也要做一模一樣的給你吃

她的行動力很強 春節結束後沒過多久 女孩偷偷的向男孩媽媽討教 並從市場大包小包的返回家中 完成了她對男孩所做的第一次料理

女孩問: 味道怎麼樣?

男孩: 哇 好吃呀

女孩接著吃了一口 此時的她心裡明白 這次的成果並沒有到及格的分數

但眼前的男孩還是一口接著一口的吃完了全部

她下定決心 一定要讓男孩重現出那開心滿足的樣子

沒多久 男孩到澳洲工作一個月

也許是情侶間的心電感應 一周後 女孩也來到了澳洲找他

兩人一見面 女孩就拉著男孩前往超市 女孩自信的挑了她所需要的食材 沒有過多停留 就回到住處

一進門就開始在廚房忙進忙出

那銳利的眼神 那驕傲的笑容 那熟練的技術

你不說 我以為她是（食神）

女孩說: 吃飯囉 一樣的幾道菜 卻用了更短的時間完成

女孩沒有問男孩答案

因為男孩正開心滿足的吃著每一道菜

謝謝你 讓男孩吃到家的味道...

5月19號 她

她的快樂喜歡與我分享 喜歡黏著我 喜歡聽我撒嬌 從生活中一點一滴的建立起幸福

我們很愛看電影 喜歡邊看邊討論 特別是恐怖片 只是每次嚇到她的都是我的尖叫聲

她是個膽小的女孩 只要她走在前面 我從後面大叫追她 她就會叫著往前跑 但是膽小的她 卻很想嘗試跳傘

她的快樂來源很簡單 比方說喜歡挑戰有潔癖的我 在我的床上吃零食 經過我確認沒有掉屑後

就會開心的像小朋友一樣跳著離開

她喜歡到我的服裝間 看看我新買的戰利品 看到有合他胃口的 就算尺寸不對

她也會偷偷穿上 搖頭晃腦的走出去 每次都被我發現 但還是抵擋不了她的一句 拜託 給我穿啦

我們每天都會比看誰的力氣大 可愛的她 用力時都會（吼ㄧ 吼ㄧ）的喊著

她喜歡我陪她玩邏輯類的遊戲 狼人殺 劇本殺 密室逃脫 我也是從她身上學會了狼人殺

最近她迷戀上了樂高 但這也是我唯一沒有辦法陪她堅持下來一起去完成的遊戲

我很佩服她在做事情時的投入 耐心 與堅持

（除了三年前跟我說過要考駕照以外）

我們最大的樂趣 就是互相誇獎 任何人的讚美 都比不上對方的一句認可來的重要

5月20號

這段日子是我近年來最長的一段獨處時間

也很誠實的面對自己

回想這九年來的點滴

妳是一個追求完美的人 卻因為我的不完美

破壞了妳的原則

很開心 我們一起參與過很多事

一起經歷過成功的喜悅

一起面對過低潮的痛苦

我們也一起成長

真的如妳所說 我們大多數的時光都是快樂的

妳很少讓我擔心難過

但妳的不快樂都是因為我造成的

工作上的我常常遇到很多瓶頸及壓力

妳總會想辦法幫我抒發情緒

記得我在拍美人魚的時候 壓力很大 很沮喪

妳來飯店陪我對臺詞 跟我聊天放鬆心情

調整好我的狀態

但這些年來 我對妳製造的痛

妳卻從來不讓別人發現妳的脆弱

這段時間 我不斷的反省自己 檢討自己

也因為這次的事情

讓我更懂得勇敢的面對 不去逃避

我要再一次的跟妳說

對不起 我錯了

很抱歉 最後這一篇 我沒有傳給妳

我選擇公開的方式 完成妳一直想實現的願望

女孩：老公 我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎 拜託

這一次 我答應妳 由我來跟大家分享

我們的故事⋯

(中時電子報)