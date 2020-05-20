配合行政院內閣改組，文化部今（20）日下午於行政院完成文化部長卸、新任首長交接典禮，新任部長李永得由卸任部長鄭麗君手中接下印信，完成交接儀式。新任部長李永得表示，將帶領文化部加倍努力、繼續傳承，讓台灣多元文化持續盛開美麗花朵。

鄭麗君表示，「台灣文化多元、豐富而美麗，有幸擔任文化部長為文化、為人民服務，是人生中幸福且光榮的事。」她也特別謝謝總統、行政院、各部會及每一位藝術文化耕耘者，給予文化政策諸多支持，文化治理才有可能。

鄭麗君提及，非常感謝李永得願意承擔文化部長這個重責大任，李永得擁有豐富的媒體工作資歷，且在文化藝術領域深耕多年，在客委會服務期間，致力推動在地文化發展，推廣、傳承與發揚客家文化及文化傳播，相信在李永得帶領下，台灣生生不息的文化大樹將更加茁壯。

李永得表示，接任文化部長兼具「惶恐及幸運」的心情，惶恐的是包括行政院長蘇貞昌及許多文化界人士都提到，文化部在鄭麗君帶領下，完成《文化基本法》、《國家語言發展法》等重要法案，此外，鄭麗君更廣納英才，讓許多藝文界人才都在其感召下投入文化建設道路。

李永得分享，感到幸運的是鄭麗君以「文化治理」理念，建立起穩健的台灣文化發展基礎，未來文化部將「加倍努力」繼續傳承，「文化大道已經建設，文化治理架構也已構築，未來在此豐沛環境及土壤之下，只要在大道上用力奔馳即可達到終點，相信在眾人共同努力下，台灣的多元文化終將盛開出美麗的花朵」。

最後，鄭麗君也感性地與文化部同仁一一道別。鄭麗君說：「日後，當我被一首詩、一首歌、一本書、一部電影、一齣戲、一場音樂會、一座古蹟而感動時，會想起有各位繼續守護著這畝文化田園。」她也承諾，未來即使不當部長改當家長，仍會持續跟大家一起努力，為台灣文化貢獻一份心力。

(中時 )