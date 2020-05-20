蔡英文總統今在就職演說中，針對國家安全面向，強調一個更好的國家，也必須重視國家安全，未來四年將持續過去四年已推動的相關政策，不會改變。

演說內容如下：

一個更好的國家，也必須重視國家安全。過去四年，我們推動國防事務改革、積極參與國際，維持兩岸關係的和平穩定，希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮，扮演更積極的角色。未來四年，這些政策方向不會改變，我們也會做得更多。

在國防事務改革方面，有三個重要的方向。第一是加速發展「不對稱戰力」。在強化防衛固守能力的同時，未來戰力的發展，將著重機動、反制、非傳統的不對稱戰力；並且能夠有效防衛「網路戰」、「認知戰」、以及「超限戰」的威脅，達成重層嚇阻的戰略目標。

第二是後備動員制度的實質改革。我們要提高後備部隊的人員素質和武器裝備；後備戰力提高，才能有效地跟常備軍隊協同作戰。此外，平常就要建立跨部會的常設後備動員體制，協調人力物力，平戰轉換時，動員才會順利。

第三是改善部隊管理制度。現在的年輕士官兵，都是在民主自由的社會長大，如何讓他們在軍中，發揮更好的戰力和專長，這是必須正視的課題。

年輕人從軍出現適應上的問題，反映出社會轉變和軍中管理制度的落差。我們必須把落差補起來，不要因為制度的不周全，影響了社會對軍隊的觀感，也造成軍人的榮譽和士氣，在一個又一個的個案中，被消耗掉。

因此，我們要在制度上，強化軍中申訴關懷機制、建立公允的事件調查機制、以及滾動檢討人事配置。在教育訓練上，則要提升各級幹部領導統御能力，達成管理的現代化、專業化。

我們要在維持戰力的團隊軍紀，以及社會價值對個人的尊重之間，取得均衡。

在國際層面，過去四年，我們積極參與各項國際重大議題，包括反恐合作、人道援助、宗教自由、以及非傳統安全等重要全球議題。

台灣，已經被國際定位為民主成功故事、可信賴夥伴、世界良善力量，這是台灣人民的共同驕傲。未來四年，我們會持續爭取參與國際組織，強化和友邦的共榮合作，和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係。

我們也會更積極參與區域的合作機制，和區域相關國家攜手，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮，做出實際貢獻。

面對複雜多變的兩岸情勢，過去四年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會的肯定；我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻。

我要再次重申「和平、對等、民主、對話」這八個字。我們不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。

我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。

兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。在變局之中，我會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

(中時電子報)