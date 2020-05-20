名門貴族遭難的時候，通常會變賣祖傳珍寶渡過難關，有企業家認為這個辦法同樣適用於政府。英國《獨立報》19日報導，一名法國企業家建議，法國可以通過出售《蒙娜麗莎的微笑》來彌補新冠疫情造成的經濟損失。

據了解，一家科技公司的創始人Stephane Distinguin解釋他的想法說，將《蒙娜麗莎的微笑》賣掉後，這筆錢充公，能夠保證在疫情結束後，讓整個國家不會處於一個經濟虧損的狀態。Distinguin說，法國政府現在為抗疫花的錢，「就像往井裡投石頭測試井的深度，但最終他們發現這口井深不可測。」

Distinguin強調，「一幅畫而已，沒什麼的，我們有很多畫作，在2020年，這場疫情讓我們處於一個非常缺錢的狀態，為了賺錢，我們必須有所付出，賣畫作就是其中之一，同時，為了支付一切疫情費用，價格也必須超出預期；我個人估計，購買《蒙娜麗莎的微笑》費用至少要500億歐元（約合人民幣為3900億元）。」

Distinguin還表示，如果政府同意了他的這個想法，那他建議政府不要只是把畫作拿出來，賣給自己國家的有錢人，應該還可以把畫作掛在官網上，吸引全世界的賣家，爭取賣一個比500億歐元還好的價格。

不過，有人認為，Distinguin的想法異想天開，因為全球疫情需求大減，大部分人的消費能力與經濟能力都下滑，連生活都顧不上，怎麼可能再拿錢來買畫。

據悉，《蒙娜麗莎的微笑》一直都是法國羅浮宮中最受歡迎的一幅畫作，法國還沒爆發疫情之前，光2019年，就有10億名外國遊客慕名而來，只為一覽整幅畫作。

(旺報 )