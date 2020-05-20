神豐國際同濟會自2016年發起「神岡馬」路跑公益賽事，新冠肺炎疫情期間，停止馬拉松活動並做公益，20日第2波愛心活動贈送400份餐盒，給澄清綜合醫院中港院區，防疫醫護人員，號召民間企業團體，一同加入公益行列。

「2020神岡馬–國際同濟會台灣總會台中區神豐會全國公益馬拉松」，因新冠肺期間，今年首度改以線上馬拉松方式呈現，主題「讓愛延續」採做公益方式呈現，接力舉行「防疫醫護暖心餐盒捐贈」活動，贈送星級版「醫護暖心餐盒」給第一線防疫人員，意義非凡。

神豐國際同濟會表示，讓社會大眾的愛交付給真正需要的人，並協助台中市政府打造「酷城市、酷運動」，期望市民朋友能養成健走好習慣，提升全民運動風氣，促進全民健康，做公益回饋社會，讓大家看見台中之美。

第1波捐贈600份暖心餐盒贈予台中榮民總醫院，第2波捐贈400份餐盒至澄清綜合醫院中港院區；運動局專委周崇琦說，神豐國際同濟會除用心推廣運動更做公益，防疫期間暫停路跑運動但「讓愛延續」，義舉感動人心，為社會注入一股穩定的力量。

(中時 )