台北車站大廳因應新冠肺炎疫情，台鐵自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳席地而坐。（本報系資料照）

因新肺炎情疫關係，台鐵宣布北車大廳進指席地而坐，不過近日台鐵局研擬未來北車大廳開放後，將趁機不再開放民眾隨地就坐，也因此引起兩派人馬戰翻。看到北車情形，有網友就好奇，為何在俗稱「勞壢市」的「中壢火車站」就沒有出現民眾席地而坐的景象？眾人揭秘2者最大差異在於空間。

原po在PTT上發文詢問「為什麼沒人在中壢車站席地而坐」？桃園市中壢區，是台灣俗稱的「勞壢市」，其中最有名的中壢車站，卻沒看過有人席而坐，反而是每次都被推銷買垃圾套書。並表示，近日北車爭議，是不是因為「北車太乾淨，才會有人想席地而坐？」

貼文曝光後，許多網友表示，「他國事物」、「有啊旁邊地下道不是一堆」、「中壢外勞全部坐下來可能要用疊的，站比較省空間」。中壢火車站是當地人都認證「移工聚集地」，網友認為沒有出現像台北車站席地而坐的真正原因，在於 2者空間大小差異，「中壢車站椅子佔平面面積大多，台北車站的椅子真的太少了」、「中壢車站沒那麼大的空地」。

另外網友也指出，中壢車站環境太差，「因為太擠會擋到人」、「沒冷氣啊」、「是都坐外頭階梯？」、「北車躺在那睡覺都可以，你會想在中壢站躺下睡覺嗎？」許多移工在北車大廳席地而坐的原因不外乎就是「免費，有冷氣，不限時」，然而，中壢火車站「又髒又小又亂」，大家都不願在那邊停留太久，才是根本的原因。

(中時電子報)