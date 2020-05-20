日本疫情已逐漸緩和，日本政府21日擬宣布解除東京都、北海道、大阪府、京都、兵庫、千葉、埼玉、神奈川縣，最後8都道府縣之緊急事態宣言。

受新冠肺炎疫情影響，日本政府4月7日發布緊急事態宣言，5月7日宣布延長緊急狀態至5月底，但因地方各縣的疫情緩和，5月14日提前解除39縣的緊急事態宣言，疫情較嚴重的8道府縣則列為新冠肺炎特別警戒區，仍維持緊急事態宣言，要求民眾盡量避免外出、店家暫停營業。

日本政府21日上午將請由傳染病、經濟學者組成的基本對應方針諮詢委員會判斷可否解除宣言，若沒問題將於下午在日本國會上報告，再交政府對策本部正式決定。

8都道府縣最近1周的疫情已趨緩和，各地確診人數降至個位數，醫療體制也沒有過去那樣緊張。一般認為，8道府縣統一解除宣言的可能性高。

新冠肺炎疫情諮詢委員會會長尾身茂20日在眾院預算委員會上表示，「感染狀況目前已朝終結的方向發展。以東京為例，已回到3月中旬確診者急速增加之前的水準。」但他呼籲，「即使零確診，看不見的感染仍在繼續，絕對不能掉以輕心。」

(中時電子報)