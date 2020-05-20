白沙屯綺緣農產文創館引進Temi機器人提供導購、導遊服務，帶起示範作用。（巫靜婷攝）

下載「通霄e點通」APP資訊一把抓，智慧導覽O2O體驗預計6月15日開跑，參加者有機會獲得限量「⽩沙屯Ｑ版媽祖鹽⽶祈福袋」。（巫靜婷攝）

白沙屯創意伴手禮，未來可藉由電商平台推廣出去。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮公所推動白沙屯轉型數位街區，獲得經濟部中小企業處輔導，由中華民國資訊軟體協會與杉木有限公司執行「白沙屯媽祖數位1條街」計畫，引進機器人進駐並增設4處WIFI熱點，透過開發「通霄e點通」APP，建置i STORE智慧亮點商店專區，一機在手暢遊白沙屯，為百年小漁村注入活泉。

白沙屯媽祖徒步進香聞名國際，連年吸引數萬人朝聖，周邊商機無限，順應科技趨勢，經濟部中小企業推動數位寬頻應用街區，導入AI人工智慧、AR擴增實境、行動支付等，帶動傳統廟宇商圈創新發展，白沙屯綺緣農產文創館斥資百萬引進Pepper及Temi互動機器人提供導購、導遊服務，帶起示範作用。

數位街區計畫與東海大學資工系合作開發「通霄e點通」APP，收羅白沙屯好吃好玩的觀光資訊，還能使用景點數位導覽與AR互動功能，不僅活動資訊一把抓，連求神問卜「博杯」都能一手搞定；計畫主持人李瑞彬表示，除了輔導店家建置i STORE，另推廣行動支付盼能觸及更多潛在消費者，目前已有11間店家申請。

白沙屯數位1條街也結合智慧購物，與Tripbba趣吧、UP無線集點等電商平台合作，將於5月底推出「2020白沙屯媽祖精選旅宿伴手禮」專頁預購服務，由在地店家推出超值優惠拚買氣，塑造O2O消費情境模式，線上預購、線下到指定地點取貨，省時又能搶便宜。

(中時 )