近年新北市頂端豪宅價格回檔，單價普遍多難站上7字頭大關，不過小宅單價仍尖挺，根據實價登錄，過去一年多來新北單價最高的住宅為板橋新埔站旁「新巨蛋」每坪79.4萬元，且該案囊括板橋區單價前十名，打趴新板特區豪宅群。

相較於近年新板豪宅成交價多滑落僅剩6字頭，「新巨蛋」小坪數產品的單價仍多在每坪75萬元以上，去年及今年多件中高樓層的交易單價甚至達每坪78、79萬元，有別於台北市豪宅單價遠勝小宅，新北豪宅單價已未必能高於小宅，也反應交通便捷的捷運宅，仍深受通勤者的喜愛。

信義房屋研室專案經理曾敬德表示，「新巨蛋」樓高40層是板橋地標建築，社區中有許多套房產品，因為是捷運宅加上周邊機能成熟，新巨蛋一直受到消費者的喜愛，租賃和購買的需求穩定，不少13～16坪套房總價約千萬元出頭，租金行情也每月達2萬元以上，除了自用型的買方以外，也常見到收租型的買方購置套房收租，租金投報率大致在2.5%~3%左右。

新巨蛋在景氣最好時，單價成交多在每坪80萬元，但景氣修正的2015~2016年房價也有一段修正，每坪多成交65~70萬元，但近期隨房市復甦房價也出現一波反彈。

從2019年1月以來，板橋實價最高的前10筆成交行情都是「新巨蛋」，包括36樓成交1080萬元，換算每坪79.4萬元，23樓成交1,320萬元每坪79.4萬元，37樓成交1,376萬元每坪79.2萬元等，成交行情明顯較三四年前復甦，但尚未回到景氣最高峰時的房價。

(工商 )