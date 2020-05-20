收到不起訴書後，郭芷嫣興奮在社團宣布消息，並祝福大家與「長榮航空」都能越來越好 (圖／翻攝自一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels)

去年6月長榮空服員罷工事件中，一名機師因反罷工，遭領袖之一的空服員郭芷嫣於LINE上嗆要在餐點中「加料」，對話流出引發軒然大波，不僅遭長榮開除還被提告，昨(19日)他公開不起訴公文，PO文感謝大家支持，更在文末先祝福「長榮航空」。

郭芷嫣確定不起訴後，興奮地在臉書《一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels》社團中PO文「想和大家報告一下，細數這段時間收到的傳票，無疑是這位徐姓機長各種花式提告，以至於長榮航空受不了輿論才把我解僱」，她表示收到不起訴公文後，最要感謝的就是律師及桃園市空服員職業工會，包容她的任性妄為，還有支持她的朋友們和尊敬的司法。

她在文末表示，永遠無法忘記收到公文的手是顫抖的，更祝福長榮航空和大家都能「越來越好」。

不少網友紛紛留言打氣：「我們都陪在妳身邊！」、「所有的基層勞工都是妳的後盾」、「遲來的正義」、「辛苦了，加油」，更有人建議她反告機師，但郭芷嫣只回說這種告來告去的戲碼實在太累了，希望一切就此打住，回歸平靜。

(中時電子報)