蔡英文總統今在就職演說中，針對民主深化面向，表示立法院將成立修憲委員會，提供平台讓攸關政府制度、及人民權利的各項憲政體制改革議題，能被充分對話、形成共識。

以下為民主深化內容及演說結尾：

未來四年，除了國家建設的工程，政府體制的優化，也非常重要。立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。

藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

在司法改革方面，上個任期，我實現了「司改國是會議」的承諾，讓「法官法」、「律師法」、「憲法訴訟法」、以及「勞動事件法」陸續完成修法，這都是改善司法體質的基礎工程。

但是司改還在轉型期，現階段的成果，和人民的期待，還有一段距離。我會繼續傾聽各方的意見，不會停下腳步，人民的不滿，就是持續改革的動力。

在未來四年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。

另外，所有憲政機關，都要持續改革的腳步。行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會，還有與時俱進地調整各部會，讓政府的治理能力，更貼近國家發展的需要。

監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，它將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。

我也會請九月上任的考試院新團隊，提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。

各位國人同胞，過去七十年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。我們抵抗過侵略併吞的壓力、走出獨裁體制的幽谷，也一度走在被世界孤立的曠野之中，但無論什麼樣的挑戰，民主自由的價值，一直是我們的堅持。「自助助人、自助人助」的共同體意識，也始終是我們的信念。

今天我們的現場，有很多防疫英雄：口罩國家隊上中下游產業成員、疫情指揮中心的公衛團隊、以及蘇貞昌院長帶領的政府團隊。

還有更多沒有在現場的各行各業防疫英雄們，醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等。容我無法一一叫出各位的名字，但我想要告訴大家，七十年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰，依靠的從來不是一兩個英雄；而是像各位一樣，一起轉動歷史巨輪的無名英雄。是因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續。

我要向你們所有人致敬。所有的台灣人都是英雄。蔡英文跟賴清德，很榮幸能在此，接受各位的託付。能在這樣艱鉅的時刻，承擔中華民國總統的重責大任，我心中的壓力多過喜悅。不過，我不會退縮，因為我有你們。

未來的路不會一片順遂，挑戰只會越來越多。不過，我們是一個在驚濤駭浪中走過來的國家。我們兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。過去是這樣、現在是這樣，未來也是這樣。

我由衷期許所有的國人同胞，要記得過去這幾個月，上下一心、緊緊相依、克服難關的感動。中華民國可以很團結，台灣可以很安全，當一個台灣人可以很光榮，可以抬頭挺胸、昂首闊步。

親愛的國人同胞，未來的旅程還很長，台灣的故事，也正在展開下一頁。台灣的故事，屬於每一個人，也需要每一個人。

兩千三百萬的台灣人民，請當我們的導引，請當我們的夥伴，讓我們凝聚智慧與勇氣，一起打造一個更好的國家。謝謝大家。

(中時電子報)