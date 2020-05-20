台中市政府今年啟動殯葬改革，經費高達4150萬；主要項目是增加納骨塔骨灰櫃，以及東海殯儀館火化爐空污防治工程等；市議員陳文政說，既然用「改革」二字，為何改善工程沒有包括使用率最高的崇德館？民政局表示，考量財政狀況，會與財政局、主計處等相關局處討論，將殯葬盈餘投入殯葬改革、成立殯葬基金。

台中市議會20日進行民政業務質詢，市議員陳文政針對市府殯葬改革提出質疑。他指出殯葬改革的內容，僅是增加納骨塔位與火化爐空污防治工程，這些作為在一般民眾的認知中，僅僅是「例行作業」，以「改革」二字為號召實在是言過其實。

陳文政指出，崇德館一年冰存超過6000具大體，每年更承辦上萬場的告別式，等同一年有近百萬人在此進出，殯葬產業更養活了上萬個家庭，崇德館可以說是殯葬產業的重鎮，才應該是改革的重心。

陳文政特別整理出生命管理處108年的決算，發現殯葬規費收入一年高達4億多，卻僅有1億3000萬投入硬體設施改善，他質疑「取之於殯葬，為何不用於殯葬？」硬體改善最大困境就是「經費」，所以過去台中的殯葬設施一直以「修繕」為主，少有滿足政策需求及人民期待的全新殯葬設施。

陳文政建議市府，應儘速推動殯葬基金，把殯葬業務的盈餘投入殯葬設施的改善。六都之中，台南已經成立，高雄也已立法完成，都是以「基金」的方式運作，除公務員人事費用外，其餘自負盈虧。台南殯葬基金截至106年底，總資產已達近130億成效顯著，希望市府也能研擬跟進。

(中時 )