委內瑞拉央行19日向英國央行提出法律程序，要求英國央行釋出委國央行存放在英銀、價值10億美元（約台幣302億元）的黃金，好讓財政困窘的委國能用來對抗新冠肺炎疫情。

委國幾周前就已向英國央行提出類似要求，但未獲回應。委內瑞拉多年來在英銀等外國央行儲存黃金，不過從現任總統馬杜羅2018年連任後，包括美、英等數十國都拒絕承認其合法地位，英國央行就拒絕將把委國的黃金儲備，轉為給馬杜羅政府。

據路透報導，這份委國於14日，透過法庭提交的訴求，旨在尋求英國央行遵守擬議的命令。法律文件中表示，因為「事態緊急」，要求英國央行把這筆黃金儲備，轉移到聯合國開發計畫署，好讓該國能採購食物和醫藥等物資，以抵抗疫情。截至19日，委國新冠肺炎確診749，死亡10人。

委內瑞拉近年受美國為首國家實施經濟制裁，加上低油價衝擊，經濟瀕臨崩盤，物資極度缺乏，通膨狂飆，數百萬人民逃到國外。脫售黃金儲備，成為馬杜羅政府的經濟救命稻草。

(中時 )