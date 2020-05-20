美股今晨因疫苗樂觀情緒降溫，終場收跌390.51點。台股早盤則慶祝520總統就職，未理會美股收黑，以上漲32.32點開出，隨後指數在平盤上震盪，盤中雖一度由紅翻黑，但未幾加權指數便迅速站回平盤之上，終場收漲47.36點。蘋概三王早盤再度同步走高，並聯手領漲台股，但終場三王漲跌互見，台積電與大立光分別收漲0.86%及0.65%。鴻海則收跌0.4%。其餘蘋概股漲多跌少。

受惠於華為去美化的聯發科，今天股價續強創近5年來的新高，並帶動相關族群股價走揚。盤面上防疫概念族群再度走強，恆大、康那香、盛弘、合一、中天、寶齡富錦、達邦亮燈漲停。

風電概念股則未參加今天520行情，相關族群全數收黑。總統蔡英文在今天就職演說中，除了對防疫人員以及全體國人表達感謝外，亦點出六大核心戰略產業，在政策支持下，市場將關注包括資訊及數位相關產業、資安系統及產業、生物及醫療科技產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業後續發展。

美股本周因新冠疫苗消息時好時壞，造成華爾街情緒一天歡喜、一天憂，也導致美股指數上下振幅大。近期新冠疫苗及特效藥消息，將比經濟數據優劣更能牽動美股走勢，預期美股近期將維持震盪走勢，亦帶動台股走勢維持震盪。

三大法人現貨買超62.9億，外資現貨買超42.7億。以技術分析觀察台股，台股今收一根十字小紅K，量能略嫌不足，技術指標KD仍在50以下死叉，但K值有向上的跡象，加上台積電甩尾，台股明天應呈現盤整向上的機率頗高。

（中華財經台黃世民老師）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)