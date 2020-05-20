法務部法醫研究所將進入電腦斷層掃瞄相驗新紀元，未來法醫驗屍將結合簡稱CT的電腦斷層來釐清死因，將更精確推斷死因，避免遺漏可能的重大刑案，更重要的是可以盡可能減少解剖，符合民間「全屍」的習俗。

法務部指出，CT是非破壞性的遺體檢查方式，對於肉眼不可見，或是沒有辦法觸摸到的遺體內部，可以提供相驗時除了外觀檢查以外更多的資訊，提高或排除外傷的可能性，提升推斷死亡原因的心證，避免遺漏可能的重大刑案。

法務部表示，解剖例行性只對頭、胸、腹腔進行檢查，如於解剖前對遺體進行CT掃描，則可提示應解剖的重點，對於其他部位例如面部、脊椎、背部、骨盆、四肢等，可以據此研判是否進一步檢查，盡量保持遺體的完整性。

同時，經過硬碟儲存可以永久保存遺體的影像學資訊，並藉由3D重組影像，直觀且明瞭地呈現傷害型態，比較不像解剖照片血腥，有方便展示、容易解說的特點，對於不是醫療背景的法官、律師、民眾也能更容易理解，日後也有助於即將推動的國民法官將來審理案件時的參考及認定。

(中時 )