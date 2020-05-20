疫情趨緩，新竹市政府持續推動紓困振興方案，針對OT委外營運單位減收3月至5月為期三個月50%促參案件權利金、土地租金，此外，公有公有零售市場攤商2個月租金全面減半，營運受影響的公有委外停車場3個月的權利金減半，減低對廠商營運的衝擊。

受到疫情影響，新竹市委外經營藝文場館如辛志平校長故居、李克承博士故居、將軍村圖書資訊開放園區、湖畔料亭、玻璃工坊、氣象站等參觀人潮大幅減少，至少減少4至6成的營業收入。新竹市不僅?動權利金與土地租金緩繳半年及延長營運期3個月等機制，同時也再減收營運單位自3月至5月權利金與土地租金50%，以實際行動力挺在地藝文界，共度難關。

此外，新竹市政府府也對公有市場、動物園營運單位等祭出租金減免，共超過2,000家攤商業者受惠。公有零售市場所有攤商4、5月為期兩個月減租50％，果菜市場與漁港直銷中心所有攤商兩個月減租30％租金。

位於17公里海岸沿線的香山濕地生態館委外營運，因疫情關閉生態館展區，受到衝擊甚大，新竹市政府減收109年3、4、5月三個月30%租金。新竹市立動物園親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部等業者，因疫情遊客人數減少，推出今年3、4、5月三個月租金減半。

(工商 )