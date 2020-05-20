新冠肺炎疫情讓訂單遞延，主要生產基地越南也因封城，出貨量減少，加上國內的新市廠暫時停產，聚酯棉紗廠南紡(1440)指出，目前看到第2季景氣依舊疲弱，訂單能見度低，整體營運可能比第一季有挑戰性。

南紡今年第一季的合併營收雖比去年同期減少12.62%，但在低價庫存讓棉紡的利差擴大，稅後淨利1億元，比去年同期成長257.56%。

不過，受到客戶訂單遞延出貨、越南廠受封城影響，南紡4月的合併營收10.36億元，是近十幾年以來單月新低，比去年同期大減47.45%。

南紡指出，第二季開始，歐美多數國家為防疫，紛紛實施封城或隔離，實體服飾零售店關閉，消費市場急凍，品牌廠訂單受到極大影響，紡紗廠、紗布廠受到極大衝擊。

品牌服飾也因銷售減少、庫存增加，因此向下要求供應鏈原有訂單遞延出貨，南紡指出，國內紡纖廠普遍受到此情況影響，營收減少，南紡多少也受到波及。

除此之外，市場指出，南紡主要產項之一的短纖紗，越南產能就占了7成以上，在越南封城下，當地的下游客戶訂單減少，已影響南紡越南廠的營運。

另外，南紡已宣布，因應全球紡織供應鏈變化，陸續調整營運生產結構，新市紡紗廠及仁德空紡廠5月中開始暫時停產。

由於南紡新市紡紗廠及仁德空紡廠，暫時停產項目，占2020合併營收約6.59％，停產後，將對南紡第二季的合併營收產生不小的影響。

法人估，在訂單能見度減，越南出貨規模縮，以及國內生產線停產下，南紡第二季的營收衰退幅度可能較第一季擴大。

(工商 )