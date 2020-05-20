新竹市各區戶政事務所在520當天登記結婚人數暴增最多10倍，還有新人帶著定情的寵物貓咪作陪，一家人完成人生大事。新竹市政府指出，許多年輕人覺得「愛你愛你我愛你」的諧音一生難得，更當作是好祝福，當天一早各區戶所就湧入登記人潮。

截至當天下午3時，竹市東區戶所登記數53對較平日多上10倍、北區37對與香山區16對皆較平日多5倍，新人們無畏農民曆標明不宜嫁娶，突破傳統禁忌勇敢登記。

2020年5月20日諧音是「愛你愛你我愛你」，新竹市3區戶政事務所登記新人結婚對數較往年多上數倍，香山戶政所表示，今日辦理結婚的對數共有16對包含2對同性結婚，除了5月20日，2月14日情人節、七夕情人節、未來9月9日為202099預估結婚登記人數也不少。

傳統觀念裡新人辦理結婚登記仍會參考農民曆，但農民曆寫520當日不宜嫁娶，不少新人未予採信禁忌，勇敢登記結婚。有新人表示，雖是不宜嫁娶，但卻是好記、難忘的結婚紀念日。

新人廖小姐是公務員，隨著疫情減緩，選擇在520相識10周年的當天，與另一半共同走向人生下一階段。廖小姐在防疫期間24小時待命，工作認真與辛苦讓先生充滿不捨，不斷為她打氣關懷，認定彼此是最重要的支柱，現在疫情趨緩特別帶著見證愛情的貓咪選在520當天完成登記。

(中時 )