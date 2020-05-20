普萊德(6263)今(20)日參加櫃買中心業績發表會，董事長陳清港指出，近3年普萊德營收持穩，儘管在疫情衝擊下，毛利率不僅穩住且進一步提升，看好後市在5G基礎建設的帶動下，會衍生的網路基礎需求越來越多，儘管還是存在疫情過後的不確定因素，但對普萊德未來還是樂觀看待。

普萊德定位國際網路傳輸設備專業品牌，提供產品包括傳輸需要設備、工業及網路設備、具供電功能的乙太網路設備、傳統交換器以及光纖相關，產品優勢在於普萊德具有中央網路管理，可管理成千上萬設備，再者，即為有供電乙太網路，這對導入物聯網這一塊來說很重要。

普萊德2019年各市場營收占比來說，美洲市場占比最大，達23.7%，再來是亞太地區的19.6%，以及中東和非洲的10.5%。至於產品比重上，因應物聯網的需求產品比重也出現明顯改變，工業及網路設備的比重由29%提升至33%，未來該領域依舊扮演重要地位。

陳清港指出，普萊德過去三年營收持穩 ，較大變化是毛利率的提升，有持續往上增加的趨勢，由2018年39%增加2019年的40.81%。

陳清港指出，今年初原本預估營運是正向，但新冠肺炎爆發後，農曆年後大陸的復工情形不理想，儘管沒在大陸設廠，但因為有部分原料來自大陸，緊接著2月底開始疫情延燒到歐洲，在義大利率先爆發後，歐洲其他國家開始封城，對品牌廠商來說，直接影響營收落在3月，單月營收就減了1成，所幸毛利率持續往上提升，第一季還有逾41%，只是相關衝擊一直到4月，有訂單也無法出貨，導致4月營收年減少逾3成。

普萊德4月營收7580.8萬，月減21.63%，年減31.24%；前4月營收3.72億元，年減13.96%。

普萊德第一季營收2.96億元，營業毛利1.21億元，單季毛利率41.07%，淨利6434.2萬，每股獲利1.03元。

展為後市，陳清港強調，現階段歐洲、美國等城市陸續復工，已經感受到銷售回溫，第二季應該是最差的狀況，至於未來營運，還要觀察各國政府復工後，對基礎建設的預算是否維持。

陳清港認為，未來普萊德有機會也有挑戰。在機會上，看好智慧城市、智慧交通、5G基礎建設的普及下，會帶動網路基礎建設需求越來越多，加上這次疫情造成全球數位化需求增加，且因為台灣這次在疫情上控制得宜，在國際上形象加分有助品牌全球拓展。

至於挑戰，進入物聯網時代，跨通訊資安技術開發難度加高，且疫情後，總體經濟發展仍具有不確定性，但目前還是樂觀看待。

備問到未來是否會有異業併購的可能，陳清港回應說，各種合作都有可能，普萊德是自有品牌，研發生產都在台灣，只要任何對品牌發展有幫助的都有可能，考量都是以普萊德可以在全球市場上可以發光發亮為前提。

在股息配發上，陳清港表示，審視短期較大資金運用不大，故今年擬配發現金股利4.5元，約9成配發率。

(時報資訊)