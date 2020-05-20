《期貨》期交所調整小型美元兌人民幣期貨等保證金 17:392020/05/20 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期交所5月20日公告調整小型美元兌人民幣期貨(RTF)、美元兌人民幣期貨(RHF)、澳幣兌美元期貨(XAF)、歐元兌美元期貨(XEF)、美元兌日圓期貨(XJF)、小型美元兌人民幣選擇權(RTO)及美元兌人民幣選擇權(RHO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自109年5月21日一般交易時段結束後起實施。 (時報資訊) #保證金 #人民幣期貨 #期貨 #兌人民幣 #選擇權 #期交所 #保證調整 也許您會感興趣 推薦閱讀 駿吉等三檔 恢復原融資比率 04:102020/05/18 證券．權證 永續生技期貨 有獎徵答開跑 04:102020/05/18 證券．權證 社區總幹事嗜賭欠債 侵占公款24萬元被起訴 14:572020/05/19 社會 疫苗救星Moderna籌資13.4億美元 新股定價76美元 15:242020/05/19 財經 期交所保證金調整 18:042020/05/19 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股轉強 多空變數猶存 04:102020/05/20 證券．權證 《期貨》期交所調高泰博期貨契約保證金 08:012020/05/20 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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