期交所5月20日公告調整小型美元兌人民幣期貨(RTF)、美元兌人民幣期貨(RHF)、澳幣兌美元期貨(XAF)、歐元兌美元期貨(XEF)、美元兌日圓期貨(XJF)、小型美元兌人民幣選擇權(RTO)及美元兌人民幣選擇權(RHO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自109年5月21日一般交易時段結束後起實施。

(時報資訊)