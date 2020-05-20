三三會今天由理事長許勝雄親自主持，並邀請生策會副會長楊泮池博士以「後CDVID-19世代的大健康產業發展趨勢」在會中演講。楊泮池建議，政府應以點擴面、持續深入盤點跨領域醫療、科技與生技能量，找出產業核心優勢、重塑法規架構思維、推動跨域產業協作策略，擘劃精準大健康產業發展藍圖。

楊泮池表示，此次的疫情對人類生存、生活及經濟帶來世紀性的衝擊，世界各國無不卯足全勁抗防疫，並採取各項規模空前的紓困及振興措施，台灣也不例外，而我國的抗防疫作為及成果更為國際肯定，引為典範。

今年四月三三會理事長許勝雄更與工總、商總、工商協進會等理事長共同辦理有關因應疫情的論壇會議，並主持結論總結會議，向政府提出79項政策建議，其中多項與發展因應未來改變人類生活及促進我國升級轉型的產業有關，包括大健康產業、生化醫療產業等。

楊泮池今天的演講中，以醫學專業向三三會會員說明了當今流行病的趨勢，並點出了未來人類在生活、產業、科技、醫療等各個層面將面臨全方位的深度轉變及創新，其影響所及，食衣住行育樂皆將因此產生新的樣貌。

楊泮池分別自國家安全新思維、建立關鍵新科技、開發生醫新藍海、助益全球醫療防疫等面向，向三三會會員說明，台灣應該以積極的態度化危機為轉機，認為我國應該強化關鍵醫療供應鏈與產業戰備能量，引領國際制訂醫療新規格/標準、加速全球醫療創新競爭佈局，趁勢帶動醫療產業鏈輸出等。

(時報資訊)