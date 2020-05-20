浩鼎(4174)5月29～31日將在美國臨床腫瘤學會(ASCO)線上年會發表論文，說明旗下研發產品，包括已進入臨床試驗三期的乳癌新藥Adagloxad Simolenin(OBI-822)， Globo H抗體小分子藥複合體OBI-999，以及AKR1C3小分子化療前驅藥OBI-3424進展。

因疫情關係，ASCO 2020此一全球矚目的癌症醫學會議，今年改線上進行。浩鼎是目前以Globo系列抗原為標的之免疫腫瘤治療領域領導者，將於會中提出針對Globo H和AKR1C3抗原，對不同腫瘤所進行的癌症首創型突破新藥臨床研究數據。

這些研究將由浩鼎主要研究人員，在會中介紹首創型抗Globo H癌症疫苗Adagloxad Simolenin(OBI-822)和抗體小分子複合體OBI-999以及針對AKR1C3的化學小分子前驅藥OBI-3424進行介紹。

台灣浩鼎首席醫學長Tillman Pearce指出，浩鼎很榮幸在ASCO以論文海報展示首創型突破性治療藥物，包括OBI-822、OBI-999和OBI-3424的試驗進展，希望未來這些抗Globo H和AKR1C3靶向治療的研究新進展，能提供癌症病患潛在治療效益。

(時報資訊)