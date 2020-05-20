國立暨南國際大學創業育成中心，與台灣觀光地方創生協會，合辦台灣觀光地方創生論壇及工作坊，及青年鄉村創新創業提案競賽，聚集來自南投、台中、彰化、雲林的觀光休閒業者、地方創生團隊及農會公所等人員共襄盛舉。

暨南大學校長蘇玉龍表示，全台各大專院校近年積極投入的「大學社會責任（USR）」計畫，可以和「地方創生」結合，暨南大學就利用學術及行政資源，協助培養地方所需的產業及規畫人才。

暨大育成中心主任曾喜鵬指出，地方創生已邁入第2年，在第一線打拚的青年創業團隊，最需要的是尋求穩定的商業模式、市場通路、經營管理專業知識及網絡同儕間的交流，因此，規畫論壇講座、工作坊、及青年鄉村創業競賽，提供青創團隊交流學習機會；大專生創業競賽則希望培養學生在地方創新創業的技能，為地域活化注入創新動能。

地方創生工作坊由觀創會副理事長魏兆廷主持，帶領與會者認識行政院「地方創生國家戰略計畫」。青年鄉村創新創業競賽，由國立雲林科技大學以「Dear you 親愛的─親子互動課程」獲得第1名；第2名國立暨南國際大學「做伙食─灶腳鄉噴噴，作伙來呷飯」；第3名國立台中科技大學「I.寵愛」。

由暨大學生組成的「鄉村野市」團隊，提供的便當，菜色包括阿薩姆茶葉蛋、馬告豬里肌、紹興唐揚雞、栗子南瓜拌雙菇、炙燒茭白筍佐刺蔥醬，都是南投在地的特色食材，也是暨大推動地方產業的最新嘗試，期望藉此行銷農特產品，促進地方產業經濟。

(中時 )