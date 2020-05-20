交通大學成立4年的大數據研究中心，過去針對招生制定指標與策略，以此招攬優秀適性的學生，近日校方將研究成果集結出書，出版《化鏡為窗：大數據分析強化大學競爭力》，內容系統化整合校園資源，更能以學生為主體推動校務發展，成為大學院校改進與辦學的依據。

為了落實教學創新及提升教學品質，交大自2015年起推動許多創新學制。包括跨域學程、自主愛學習以及招收具備特殊專長與獨立思考潛能高中生的百川學位學程，讓學生選擇適合自己的學程就讀。書中針對這些持續推動的創新學制進行學生學習評估研究，透過數據分析獲知初步的實施成效，讓未來入學審查流程更加適切精準。

大數據研究中心主任王蒞君指出，如何制定並發展精準的招生指標和策略，招攬優秀適性的學生，已成為近年各大學重要的課題。大數據研究中心與教育所的研究人員透過分析讓數字說話，檢視教育部高中職均質化政策成效，並解析高中學員學習活動表現與入學後學習表現的關聯性，提供各學系針對個人申請管道中的書面審查建議，制定合適的審查尺規。

交大期望藉該書的出版，與其他大學彼此切磋、共同精進，讓大數據分析不僅是呈現數據，更能針對學校的重點議題進入深入的探討，作為各校面對校務問題時，解決問題與參酌思考的重要指引。

王蒞君表示，交通大學作為大數據校務分析的探索者，希望以此書拋磚引玉，無私透明地分享交大落實大數據研究心得，如同書名「化鏡為窗」，點明以大數據為「鏡」，讓學校各級決策透過客觀的資料分析，正視優劣。同時透過這面鏡子打開對外之「窗」，連結高等教育全球化未來的發展趨勢。

(中時 )