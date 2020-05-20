蔡英文今日發表新任期就職演說，在兩岸論述重申「和平、對等、民主、對話」，八字箴言。對此陸委會主委陳明通20日表示，未來總統在推動國家建設時，需要一個穩定、和平的環境，因此如何讓兩岸達到穩定目標，這八字箴言就是戰略指導原則，必須循著這個軌跡前進。

陸委會20日召開臨時記者會，解讀總統演說提及的兩岸重點。陳明通表示，蔡總統演說內容，大比例提及國家產業發展、社會安定、國家安全、民主深化。而國家發展的總目標，需要一個和平穩定的環境，因此如何讓兩岸達到穩定，「和平、對等、民主、對話」就是戰略指導原則。

陳明通續指，推動國家建設這四個總目標時，需要一個穩定的環境，如何達到穩定環境戰略指導原則、防止非和平因素出現，台灣在兩岸關係上不能被矮化。未來必須台灣必須沿著戰略指導的軌跡前進，這樣才能讓壯大自己。這時候其實是挑戰，也是機會。

陳表示，現在兩岸關係處於歷史的轉折點，不管是全球化、反全球化、疫情等等，受到外在環境的影響，讓兩岸關係處於歷史的轉折點。兩岸都有責任謀求一個長年相處之道，避免對立跟擴大。蔡總統期盼對岸的領導人能共同穩定兩岸關係長遠的發展。

至於蔡總統未來將成立修憲委員會，是否涉及修改國家定位等。陸委會邱垂正表示，憲法修改是十分嚴謹的，涉及兩岸事務是高度複雜敏感，我們審慎評估，台灣是民主法治的國家，因此我們會遵著各界意見，特別是立法院的決定。

(中時 )