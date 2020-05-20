擁有百餘年歷史，原定8月10日開打的「第102屆日本夏季甲子園」也難敵新冠肺炎疫情，今（20）日由主辦單位朝日新聞與日本高校野球聯盟共同宣布取消，這是第二次世界大戰後首次、史上第3次取消，先前的第85屆春季甲子園亦已宣布取消。

據日媒報導，著名經濟學者、關西大學名譽教授宮本勝浩預估，如果包括交通、食宿等費用，春夏甲子園都取消後，恐將造成超過1000億日圓的損失（約合新台幣280億）。

夏季甲子園日文名稱「全國高校野球選手權大會」，8月間開打，高三學生參加，是最受矚目的高中棒球賽。春季甲子園則是「選拔高校野球大會」，4月間舉行，大都是高二學生參加。

夏季甲子園過去兩度取消，分別是1918年的「米暴動」，由於第一次世界大戰導致米價高漲，進而引發全國性騷亂。再來是1941年因二次世界大戰的局勢越演越烈，原本的賽事被迫取消。至於1942-45年戰事更加劇烈，春夏甲子園也都未開打，但被視為「中斷」而非取消。

(中時 )