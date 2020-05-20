營建廢棄物引發雙北垃圾大戰，新北市議員包括蘇泓欽、戴瑋姗、何博文與林銘仁都在今日議會要求環保局盡速提出辦法，環保局長程大維表示，強力稽查是避免違法業者死灰復燃，但這是長期結構性問題，市府將從法律面協助，也會在一周內找業者舉行協調會，全力解決問題。

新北市議員蘇泓欽指出，他贊成市府強力取締，但新北幅員遼闊，很擔心業者把營建廢棄物四處亂倒，且民眾反映，當初簽約處理廢棄物3萬元，現在業者已市府強力稽查為由，哄抬價格到10萬元，市府必須盡快提出配套措施。

新北市議員戴瑋姗則說，打擊非法棄置沒有錯，但必須要有配討，現在營建廢棄物已經爆滿，不少上下游業者都因此停工，疫情期間已經苦哈哈，好不容易疫情趨緩可以動工有生意，卻被卡在這。

戴瑋姗說，新北目前有68家業者，但合法的只有3家，市府說要輔導業者合法，但到底目前要多久才能完成合法化，又要合法化多少間才能滿足需求？

新北市議員何博文則說，業者以垃圾處理困難做地喊價，民眾裝修只能任人宰割，要求環保局一周內舉行協調會。

環保局長程大維表示，營建廢棄物過去都是一條龍從產源、分類到後段處理，是長期結構性問題，目前環保局已經介入協調，讓法令有彈性調整空間，目前現階段將先協調三家處理廠先收容。

程大維也強調，市府也與新北相關的產業工會討論，市府也成立專案小組，對業者最關心的儲存場用地取得協助合法化，不過業者對用地要走變更，要投入大量成本，考量很多。

程大維也說，市府也將在一周內找來業者舉辦協調會，全力解決問題。

(中時 )