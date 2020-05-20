日本《朝日新聞》週三報導，三菱電機公司遭遇駭客攻擊，偷取了資料庫裡的新型飛彈相關資料。
報導稱，三菱電機正在設計一種遠程超音速飛彈，而駭客發動了大規模網路攻擊，盜取了飛彈的射程、推進力、耐熱性等細節。
目前不知道駭客的來歷，有可能是商業間諜，將三菱的飛彈性能發送給其他競爭國防公司，他們就知道該項目在招標時，該做些什麼。
也有可能是對手國家的攻擊行動。據稱，今年1月，一個中國大陸的網路犯罪集團，曾對三菱電機發動網路攻擊，偷取了三菱、日本防衛省、原子力監管局的電子郵件內容。
(中時電子報)
日本《朝日新聞》週三報導，三菱電機公司遭遇駭客攻擊，偷取了資料庫裡的新型飛彈相關資料。
報導稱，三菱電機正在設計一種遠程超音速飛彈，而駭客發動了大規模網路攻擊，盜取了飛彈的射程、推進力、耐熱性等細節。
目前不知道駭客的來歷，有可能是商業間諜，將三菱的飛彈性能發送給其他競爭國防公司，他們就知道該項目在招標時，該做些什麼。
也有可能是對手國家的攻擊行動。據稱，今年1月，一個中國大陸的網路犯罪集團，曾對三菱電機發動網路攻擊，偷取了三菱、日本防衛省、原子力監管局的電子郵件內容。
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