蔡英文總統20日上午發表第二任就職演說，對兩岸關係重申「和平、對等、民主、對話」8字箴言，並提到不接受一國兩制等。台南市議員謝龍介認為蔡總統就職演說兩岸論述保守且平穩，雖沒有逾越紅線成為一個麻煩製造者，但也並未對兩岸關係提出新的願景，擔憂兩岸關係恐怕持續陷入僵局。

針對蔡英文總統向對岸喊話，呼籲對岸領導人要共同穩定兩岸關係的長遠發展，謝龍介表示，過去四年兩岸局勢之所以處於不安定的狀態，都是民進黨搞出來的，要對岸承擔起兩岸和平穩定的責任，應先反躬自省，思考是誰造成的。謝龍介說，就好比蔡英文在今天的談話中也提到團結，但我們卻看到政府處處在做打壓、清算在野黨的行為，然後碰到危機的時候，又要全民團結在一起，政治不是單方面惡搞，一個巴掌拍不響，兩岸要重啟良性互動不是靠單方面，應該兩邊共同來努力。

謝龍介也指出，「九二共識，一中各表」是國民黨長期堅持的論述，認為蔡英文的不表也是各表的一種，嚴格說來，過去四年蔡英文並無真正踩到兩岸紅線，她也不斷再尋求民進黨和共產黨間溝通的管道，只是求之而不可得，未來四年民進黨在蔡英文領導之下，還是會繼續透過各種方式來與共產黨找到共識，對此，國民黨是樂觀其成，只要能維持兩岸的和平穩定，謝龍介強調，中華民國的發展是不可能屏除兩岸關係，希望在台灣的各個黨派都能與共產黨交流，但真正要交流必須從心而起，不是靠耍嘴皮子。

(中時電子報)