儘管新冠肺炎疫情持續肆虐，但隨著各大城市陸續重啟經濟活動，國際油價隨著供需平衡恢復，也站回30美元大關，加上包括美國聯準會(Fed)以及各國央行這幾個月來的大規模救市行動，美國財經節目主持人Jim Cramer表示，美股可能已經擺脫經濟蕭條影響，不太可能回到3月的低點。

據CNBC報導，Jim Cramer指出，他不是認為美股下行趨勢已經告終，因為還會有更多拋售情況出現，當Moderna有針對新冠肺炎疫苗初步試驗達標激勵，美股周一狂飆911點，但在市場質疑Moderna疫苗療效傳出後，美股周二收跌391點。

Jim Cramer表示，即使Moderna的疫苗療效被誇大，但市場已經擺脫經濟蕭條的影響，他舉例，儘管出現史上首見的失業數據，但從沉悶的經濟當中還是看到一些動能，包括Home Depot、Walmart等零售商最新公布的業績數據都獲得改善。

Jim Cramer指出，在1個月前，國際油價跌到史無前例的負油價，主要是受到3月OPEC+減產協議破局，沙烏地阿拉伯與俄羅斯在進行原油價格戰，大量供應原油到市場上所致。不過，隨著OPEC+於4月中旬達成減產協議，5月起展開史上最大減產行動，加上沙國透露6月將擴大減產幅度，如今國際油價已經站回30美元大關。

Jim Cramer表示，美國聯準會(Fed)將出手拯救陷入財務困境的美國公司債，以及美國財政部持續祭出刺激經濟政策，讓這些受到重創的美企獲得生機。Jim Cramer強調，任何能降低經濟衰退的可能性，都有可能讓股市暴漲，這不代漂市場上已經沒有利空因素，但美股要回到3月低點機率非常小。

(中時電子報)