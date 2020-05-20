立委蘇巧慧今表示，新北市紓困預算使用率達5成4，核定率僅2成8，未來經費恐不足；對此新北市社會局表示，核定率2成8為舊數據，新北市製作標準作業手冊後，各公所審核加速，截至20日下午16時，已核定金額累計為3億4795萬5000元，核定率為57.48％，目前衛福部急難紓困經費共核撥3次，合計為3億2100萬元，連日來向中央反映，希望再加撥5億元，因應後續撥款之需。

立法院今召開社會福利及衛生環境委員會，蘇巧慧質詢指出，全台各縣市最初取得的經費預算，使用率與核給民眾的核定率落差大，以新北市為例，目前預算已用掉5成4，但申請案的核定率僅2成8，未來恐面臨經費不足之虞，盼衛福部儘速了解、因應。

張錦麗稍早說明，核定率僅2成8為舊數據；新北市截至20日下午4時，已累計受理4萬8919件，累計核定2萬8122件，其中符合資格通過的有2萬2553件，不符合的有5569件，核定金額為3億4795萬5000元，核定率為57.48％，無論是受理件數、核定件數以及核定金額，都是全國最高。

張錦麗表示，自新北市製作標準作業手冊之後，各公所審核速度加快，光是20日單日到下午4時，已核定通過5607件、8656萬3000元；目前衛福部急難紓困經費共核撥3次，合計為3億2100萬元，但新北市截至20日下午16時，已核定金額累計為3億4795萬5000元，因此連日來向中央反映，希望再加撥5億元，以因應後續撥款之需。

(中時 )