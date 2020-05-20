國民黨主席江啟臣下午接受媒體專訪向對岸喊話，兩岸彼此都要釋出善意，不必計較誰先誰後，若中國大陸自認為是老大，願意先釋出善意也無妨，目標是希望兩岸能做到對話，若連基本善意都無法遞出，遑論8字箴言。他舉疫情趨緩後，解決台商往返便利性，能務實解決兩岸人民往來，讓人民方便，就是釋出善意，有開始才有下一步。

江啟臣表示，對照蔡英文總統2016年談話，今天的就職演說，相對簡化，只提及憲法與兩岸條例，沒提到九二共識的精神，雖然兩任就職談話沒有多大改變，但蔡英文始終沒有說在此基礎上，要怎麼處理，尤其近四年來兩岸官方交流中斷且缺乏互信，未來4年要如何重建兩岸互信。

江啟臣說，蔡英文提出「和平、對等、民主、對話」8字箴言，「大家都會講這樣的口號，這也是朝野都會同意的原則」，至於蔡說「不接受一國兩制」，這也是台灣人民的共識，「有講等於沒講」。

江啟臣進一步說，在此共識原則下，未來兩岸打算怎麼走，要有具體措施，比如ECFA即將到期該如何處理，為何力推新南向政策，但對大陸的市場依賴度不減反升，在野黨要確保執政黨是否堅持台灣利益優先？真的有中華民國空間？捍衛自由民主價值？保障台灣的和平安全？

江啟臣指出，值得注意的是，蔡英文說「中華民國台灣這70年來」，這很明顯就是要把中華民國在大陸的部分切掉，這也是和2016年就職演說不同之處，背後存在很多意涵，「蔡英文通篇沒有談到中華民國109年，難道代表中華民國台灣的元年嗎？」他提醒，確認中華民國是否是台灣最大公約數很重要，也會影響未來的兩岸關係。

(中時 )