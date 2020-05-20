雲林縣長張麗善（左三）勘查抽水系統全面備戰，避免沿海地區再淹水。（張朝欣攝）

梅雨鋒面來襲，雲林縣台西、麥寮等沿海鄉鎮19日累積降雨量超過200毫米，造成部分民宅與道路淹水，20日雲林縣長張麗善前往沿海了解抽水系統情況，強調縣內400餘台移動式抽水機將全數動起來，配合抽水站全力備戰。

中央氣象局指出21日起連續3天，各地可能出現豪大雨，雲林縣政府19日晚間啟動災害應變中心2級開設，20日一大早縣長張麗善在縣消防局長林文山、水利處副處長吳文能、新聞處長廖淑玲等人陪同下，前往口湖、水林等沿海鄉鎮視查防災應變情況。

張麗善表示，19日沿海地區雨下得又大又急，加上海水漲潮，造成部分低窪地區淹水，幸好當晚雨勢趨緩積水已退，但沿海各鄉鎮公所不敢掉以輕心，已在低窪處布設移動式抽水機，20日她特地來了解移動式抽水機布設情況，以及縣府規畫的抽水機平台建置是否完善。

縣水利處副處長吳文能說，縣府建置抽水機平台，不僅方便各公所在豪大雨前先布設抽水機，且藉由抽水機平台的抽水管地下化，可避免抽水管橫置在防汛道路上，影響汽機車行車安全，目前縣內已建置30多處抽水機平台，今年內還會再設置20處。

張麗善也關心抽水站的抽水效能，強調口湖鄉烏麻園中排原本設有蚵寮抽水站，但抽水效能不足，經前立委張嘉郡協助縣府向中央爭取1億多元經費，在烏麻園中排出口處增設烏麻園抽水站，將可在此波梅雨發揮功能，確保鄉親生命財產安全。

(中時 )