5月20日因為諧音「我愛你」的關係，是戶政事務所結婚登記的旺日，台南新營戶政事務所特別舉辦「2020520愛你愛你我愛你」祝福活動，吸引15對新人辦理結婚登記，戶政事務熱鬧又溫馨，還有新人的父母比子女興奮，搶著在「永浴愛河」結婚拍照牆拍甜蜜照。

新營戶政事務所主任江小芳表示，「2020520愛你愛你我愛你」祝福活動，特別以「新營天鵝湖」及「愛情王國」為元素，在戶政事務所內布置的大型立體「永浴愛河」結婚拍照牆，供新人拍照留念。

為支持台南在地花農，戶政事務所也贈送人台語發音近似「乎好」的火鶴花，因為心形的火鶴花的花語為「熱情、關懷與衷心的祝福」，祝福新人結婚後，甜甜蜜蜜，感情攏乎好。

洪先生在屏東服役，見到當時還是高中生的黃小姐上學經過營區門口，就一見鍾情，當下要求長官排上午5到9時值班，讓他可以天天看到黃小姐，就這樣長跑了14年，終於修成正果，不過，洪先生體重已增加30公斤，拒絕曝光。

還有一對新人陳先生與吳小姐，陳先生從事保險服務工作，吳小姐是南科工程師，經由朋友在聚會時介紹認識戀愛已3年，特別挑定20日到戶所辦理結婚登記，希望快點生小孩，共組美滿的家庭。

另一對新人父母陳爸爸、陳媽媽，已結婚27周年，陪著女兒辦理結婚登記，還拿出結婚保證契約，第一條：老婆永遠是對的。第二條老婆如果有錯，請看第一條。女婿二話不說當場簽名。陳爸爸、陳媽媽也搶著在永浴愛河結婚拍照牆補拍甜蜜照。

(中時 )