生涯收穫2座四大賽女單冠軍的西班牙前世界球后穆古如莎（Garbine Muguruza），原本今年賽季準備好好衝刺一番，不過WTA在今年3月因為新冠肺炎疫情取消印地安泉大師賽後，直到7月底都無法恢復比賽，對於無法比賽，穆古如莎坦言：「覺得像被掏空了。」

穆古如莎是2016年法國網球公開賽及2017年溫布頓草地錦標賽女單冠軍，雖然2019賽季以連敗結束賽季，不過今年賽季初狀況調整得不錯，首場四大賽澳洲網球公開賽挺進到女單決賽，正準備要在印地安泉大師賽繼續大展身手，卻收到比賽取消的壞消息。

對於比賽取消，穆古如莎回應：「就像是所有東西全部歸零。24小時前還有很多事情要做，現在卻覺得自己整個人空空如也。」

在WTA因為疫情停賽期間，穆古如莎待在瑞士和教練馬丁妮茲（Conchita Martinez）一起訓練，也因為沒有繁忙的比賽，她也多出不少時間享受閱讀樂趣，「當你必須世界各地到處奔波參賽時，很難坐下來好好看本書，現在我有時間閱讀，覺得還挺有趣的，也能與更多事物有所連結，我想或許直到失去一些東西，你才會珍惜原本擁有的。」

(中時 )