總統蔡英文今天（20日）就職，展開第二任總統任期。資深媒體人黃暐瀚直指，蔡總統4年政績有褒有貶，拿下史上最高選票也是事實。不過能源、低薪等隱憂，很可能在第二個4年漸漸浮現，而最後一個隱憂，則是「仇恨」，臉書粉專一張「五都首長合照」P圖，竟驚見「垃圾袋」。

黃暐瀚在臉書貼文指出，上午高雄市長韓國瑜並未出席蔡總統就職典禮，台南市長黃偉哲PO的一張「五都首長合照」，原始照片其實根本沒有「垃圾袋」，卻被臉書粉專的網友P圖後，多了一個「垃圾袋」，居然變成：「誰說高雄市長沒來？他就在現場（意指垃圾袋）」。

黃暐瀚認為，若真的碰巧拍到一個垃圾袋，硬要影射kuso也就算了，但改圖P圖，無中生有，再來說某個市長是「垃圾袋」，這對選後的和解有什麼幫助嗎？

網友紛紛說：「今天不管缺席的是藍是綠還是無色，這樣做法真的讓人憤怒。」、「這是我擔心了10年的台灣內部問題，而且這種擔心是有增無減。」、「真的太過分了，都選輸了還在黑。」、「真有垃圾袋的話，那也只能說管理真失當，什麼場合居然放著垃圾袋，貽笑大方了。」、「台灣只要顏色對了，有沒有是非都沒關係。」

(中時電子報)