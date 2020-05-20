12位海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班150期學員，熬過6天5夜的克難週訓練之後，今日在教官與家屬見證下，通過佈滿咕咾石的天堂路，完成「天堂路」試鍊，從陸戰隊指揮官王瑞麟中將手中接過蛙人臂章，成為合格的兩棲蛙人。

根據軍聞社報導，兩棲偵搜專長班150期「天堂路」上午於左營厚綵營區舉行，學員以包括仰臥打水、俯臥打水、仰臥倒立、手足並起、跪臥挺腹、腿部運動、背部運動、仰臥挺身等關卡前進，教官用最嚴格的標準，檢視學員測驗中的動作，針對動作不確實的學員叫回原點「重新再來」。同時，家屬及親友也在旁加油打氣。完成天堂路測驗12位學員，由家屬親餵象徵「苦盡甘來」的糖果。

王瑞麟致詞時表示，在受訓期間，每位學員將「無條件服從、無限度忍耐」的精神發揮到極致，所有的寶眷、來賓都見證學員成功通過天堂路。他強調，兩棲偵搜專長班不是每個人都能通過，也不是每個人都敢來嘗試的班隊，因此，這些辛苦的訓練過程，將會成為每位學員永生難忘的回憶。

(中時 )