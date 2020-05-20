笑臉迎人，認真專注做出一塊塊憨兒招牌餅乾！喜憨兒基金會20日帶領憨兒現身正修校園進行「喜憨兒手工餅乾擺攤販售」，面對面交流互動讓正修師生感受到憨兒的服務熱誠，引導學生透過公益行動，感受與憨兒生命力量的激盪。

正修科大學生輔導中心20日舉辦社會企業校園市集，由生命教育融入公益，讓學生在生命教育活動中獲得正向能量，看見自身生命對他人的正向影響力。

喜憨兒基金會基金會執行董事蘇國禎表示，希望透過與學生輔導中心舉辦的社會企業校園市集，支持喜憨兒基金會安心照顧計畫，減少憨兒家庭的負擔，號召更多好朋友一起來。

社會企業校園市集除邀請喜憨兒基金會外，還有築夢社企、大鋤花間等單位擺攤，現場有喜憨兒手工餅乾、築夢社企手提袋等商品，獲正修師生熱烈歡迎，紛紛前往選購。

蘇國禎以「體驗式行銷，以接觸化解偏見」為題演講時，提到他有一個腦麻孩子，面對這樣的孩子是夢靨災難，而面對一群這樣的孩子則是使命與事業。

築夢社企執行長徐瀅鈞則以「台灣偏鄉創生伴手禮第一品牌」為題，希望大家能用購買代替捐款，讓偏鄉有機會自給自足，鼓勵學生正面看待自己。

(中時 )