社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）19日表示，已完成第二屆理監事選舉，由WeMo Scooter創辦人暨執行長吳昕霈，高票當選理事長。

共享經濟協會表示，新一屆的理監事囊括國內外數位平台與新創事業代表，將為協會增添多元聲音與資源。第二屆理監事上任後，將優先著手協會轉型，將申請更名為「社團法人台灣數位平台經濟協會」，以平台與數據科技為基礎概念，掌握新經濟脈動。

共享經濟協會新任理事長吳昕霈表示，謝謝第一屆彭仕邦理事長帶領所有理監事的付出與貢獻，過去兩年積極協助新創事業推動法規調適與改革，成績斐然。

吳昕霈表示，接下來他將帶領協會持續為台灣數位平台與共享經濟發展努力，推動有利創新商業模式的法規環境、增進新創產業社會支持、與政府協力，排除法規障礙、加速新創蓬勃發展，讓台灣與國際社群資源接軌。同時也期待520就任新內閣能夠廣納民間產業意見，共同形塑數位發展專責機構的未來定位與權責。

(工商 )