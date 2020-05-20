台灣金聯資產管理舉行臨時董事會，通過選任合作金庫銀行法人代表董事施俊吉為董事長，會後隨即與代理董事長郭文進辦理交接，正式上任。

台灣金聯董事長交接典禮由台灣金聯監察人、台灣中小企銀董事長黃博怡監交，兆豐金控董事長張兆順、合庫金控董事長雷仲達等出席祝賀。

(工商 )

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