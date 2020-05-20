台灣金聯董事會通過選任施俊吉出任董事長 18:002020/05/20 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （台灣金聯資產管理舉行董事長交接典禮，新任董事長施俊吉（右）從代理董事長郭文進（左）手中接下印信正式上任，由監察人台企銀董事長黃博怡（中）監交。圖／台灣金聯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣金聯資產管理舉行臨時董事會，通過選任合作金庫銀行法人代表董事施俊吉為董事長，會後隨即與代理董事長郭文進辦理交接，正式上任。 台灣金聯董事長交接典禮由台灣金聯監察人、台灣中小企銀董事長黃博怡監交，兆豐金控董事長張兆順、合庫金控董事長雷仲達等出席祝賀。 (工商 ) #董事長 #台灣金聯 #施俊吉 #選任 #資產管理 也許您會感興趣 推薦閱讀 合庫金董事長雷仲達穩紮穩打 帶領合庫金轉型有成 04:102020/05/17 財經要聞 工研院董事長李世光樂於挑戰 獲工程師學會最高殊榮 04:102020/05/17 財經要聞 其實你想要的不是公平 而是特權 13:252020/05/18 日常 旺宏電子董事長吳敏求獲交大頒授名譽博士學位 17:582020/05/18 生活 李大維掌海基會 高孔廉：神仙當都沒用 19:272020/05/18 政治 【友訊委託書大戰2】主場優勢策略 4:4僵局奇襲翻盤→公司派暫時領先掌握5席 10:222020/05/19 財經 童子賢：5、6月恐迎景氣低谷 04:102020/05/20 產業．科技 何如芸豪門尪傳偷吃小20歲嫩妹 她驚爆「小三是飯局妹」 08:162020/05/20 娛樂 教部各方徵詢文大董事 首開官派私校董事長先例 11:222020/05/20 生活 比亞迪汽車人事異動 王傳福卸任法人及董事長 16:342020/05/20 財經 財經熱門新聞 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 傳大陸對美企報復清單：思科、波音、高通 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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