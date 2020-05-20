紀言愷（JR）20日錄TVBS《地球黃金線》，聊到老婆Lucy生下10個月女兒小麥芽後，經歷產後憂鬱，他也跟著低潮6、7個月，「小時候看鬼片覺得頭髮很可怕，最怕在家踩到頭髮，女性生孩子後頭髮會掉更多，但那段時間我連掉髮兩字都不能說，老婆會大哭崩潰。」這段緊繃期讓他得流感的生病期間，忍不住獨自躲被哭泣，「就算兩個人已磨合好，有孩子真的不一樣。」走過那段低潮，詢問是否拚生下一胎？他秒回，在家中貓狗離開前，暫不考慮。

JR笑稱女兒出生後，自己的關注重心都放在小孩，家裡的貓狗狂吃醋，還會故意把水喝完隨便尿尿，「有一天在忙小孩，結果一走路就踏到狗的尿，忙完一轉身又踩到貓吐，真的快崩潰。」Lucy產後快速瘦回纖細身材，但除了掉髮，皮膚也變敏感，「她是水瓶座的，就算事先跟她提醒產後有這些現象，她也不會想太多，但遇到了還是會崩潰。」

JR（左）談奶爸生活。（TVBS提供）

至於外界最關心的何時宴客，JR回應：「再等1、2年吧，雖然長輩也一直問，但孩子都是我們在帶，累的也是自己，還是要以我們可以的狀態再宴客。」這一點他與太太有共識。

(中時 )