雲林縣北港農工師生發揮創意，科學展覽會奪5獎項。（張朝欣攝）

雲林縣北港農工師生發揮創意，科學展覽會奪5獎項。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港農工學生參加「第60屆國立暨縣（市）公私立高級中等學校第4區科學展覽會」，學以致用發揮創意，拿下農業與食品學科、工程學科、電腦與資訊學科5個佳作，20日校方表揚得獎師生，鼓勵學生們持續創新，未來在學界、產業界發光發亮。

北港農工師生在今年的科學展覽會發揮創意，拿下5個佳作，農場經營科老師吳秀珍指導學生施佳妤、戴長艾、洪紫淇發表「藍寶堅泥」，以科學化的精準數據提升藍草製靛成功率，協助推廣、保存並傳承傳統藍染技術。

畜產保健科發表「黃金強棒」，由老師葉金桂、黃淑華指導學生廖婧妤、黎英傑、吳宇翔共同創作，以台農66號地瓜取代熱狗中的脂肪，落實美味與健康兼顧的飲食追求。

電機科老師李俊彥、張芷瑄指導林聖奇、張鐀元、陳勁帆三名學生共同研發「智慧工具箱」，以APP偵測工具箱內工具的完整狀況，是實務工作者的好幫手。

電機科老師李俊彥、李平印指導學生許邑陽、楊晉傑，以APP結合Arduinon創作「便捷額溫槍」，提供體溫測量的另一種選擇，希望對防疫工作有所幫助，也指出穿戴式裝置擴大運用的思考方向。

電機科老師李俊彥、楊豐佳指導學生吳承隆、張景陽、周昆峰，創作「行動藍芽機車」，是1項讓生活更便捷的發想，以手機藍芽控制機車發動，是出門老是忘記帶鑰匙者的福音，也探討穿戴式裝置功能的另類發想。

校長廖宏瑩表示，科技始終來自人性，自然健康、便捷生活是現代人的日常基本要求，學校以「創造學生成功機會」為理念，引導學生養成自我探索、主動學習的習慣，不僅在教學專業中加入創新發展元素，也激發學生的學習潛能。

(中時 )