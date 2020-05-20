逢淡水南瓜產季到來，新北市長侯友宜雖然忙於防疫，但他今日仍在市政會議推廣淡水區農會推出的栗子南瓜禮盒，透過「美味農業得來速」政策方便民眾上網團購，以零接觸方式，開創農產品新商機。

昨市政會議淡水區農會三首長將本年度第一批採收的栗子南瓜親贈侯友宜，感謝市府疫情期間對農會及農友的支持，趁著南瓜產季到來，淡水區農會今日推出「栗子南瓜禮盒」線上團購服務，將最當季、最當地現採淡水南瓜提供市民品嚐。

南瓜禮盒每盒2粒裝約6至7台斤，原價約500元，團購特價每盒369元，目前第一波限量50盒，民眾只要關注淡水農會超市粉絲團，於團購貼文下方回覆，並填寫線上訂購表單，就有機會搶到限量的名額，把美味南瓜帶回家。

新北市長侯友宜表示，目前市府正全力推動「美味農業得來速」及「農好經濟包」政策，積極輔導新北各農會及青農創生團隊推展電子銷售通路，開創線上服務。

侯友宜說，目前疫情趨緩時刻，市府特別整合淡水在地店家於6月份推出南瓜美味地圖，邀請市民朋友按圖索驥，來到淡水南瓜隧道當一日網美，吃最當季、最當地的農產品，享受不一樣的夏日風情。

(中時 )