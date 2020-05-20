傳蘋果(Apple Inc.)研發已久的 AR(擴增實境)眼鏡，最快今年就有機會亮相？近期相當活耀的爆料達人 Jon Prosser，宣稱他曾經看見蘋果 AR 眼鏡實際產品，並且透過最新發表的 YouTube 影片詳述了他目前掌握的資訊，好奇嗎？快來了解。

Apple's AR Glasses! HERE YOU GO! Design, Name, Price, Release date, and more! EXCLUSIVE LEAKS!

爆料達人 Joe Prosser 分享的 Apple Glass 相關資訊。(摘自 YouTube)

Jon Prosser 在最新公開的 YouTube 中分享了他至今掌握關於蘋果 AR 眼鏡的資訊。他指出，這一款產品名稱是 Apple Glass，基礎鏡架是 499 美元，但需要花費額外的金額來搭配鏡片，換句話說，實際金額可能因人而異，並且很可能比 499 美元高出不少。

針對這款新品外型設計，爆料人指出蘋果會讓它看起來很接近一般眼鏡，不會是太前衛的科技產品，搭配所附贈的鏡架將可透過無線方式充電。據了解，可以透過手勢方式操控，在雙眼的視野都可投影資訊，而專屬的使用者介面(UI)被稱為 Starboard，主要的運算工作都會交由 iPhone 處理，來減輕 Apple Glass 的重量。

由於隱私緣故，Apple Glass 應該不會搭載攝影鏡頭，但是會放入用於第四代 iPad Pro 的 LiDAR 光學雷達。當前，第四代 iPad Pro LiDAR 研發過程中所收集資料都將匯聚給 Apple Glass 的研發團隊(來協助開發)。爆料人所見到的 Apple Glass 原型機(prototype)是塑料材質，但不排除最終的材質可能會有變。

Jon Prosser 也提到，Apple Glass 預計將可掃描讀取蘋果專屬的 QR Code。他指的應該是指近期從 iOS 14 程式碼中被發現的全新 QR Code 格式(如下文)。但在沒有搭攝影鏡頭的前提下，Apple Glass 要如何完成掃描 QR Code 的任務，令人相當好奇。而目前由於 Apple Glass 透過擴增實境投影的 AR 內容還無法跟有色鏡片搭配得很好，預計推出之時不會推出「墨鏡」款式。

針對蘋果 AR 眼鏡，天國國際分析師郭明錤先前指出蘋果會在 2022 年推出，而 Jon Prosser 隨後指出，他認為蘋果會在 2021 年就推出。針對這一點，在 Twitter 相關推文的討論中可以判斷，或許 Jon 指的是發表時間，而分析師郭明錤指出的是「上市」時間。不過，Jon 在最新影片中指出，他認為最快蘋果有可能在 2020 年 Q4 ~ 2021 年 Q1間發表，而且會以蘋果經典的「One More Thing」口號來介紹它，而且同樣在 2020 Q4 ~ 2021 Q1 期間就有機會上市。換言之，就此推算，Apple Glass 最早可能亮相的時間點就是今年秋季發表會，也就是 iPhone 12 系列發表的場子。

先前 Jon Prosser 也在影片中指出，據了解蘋果內部已經在討論將秋季發表會延後到 10 月的可行性。若是如此，也符合他所指稱的 2020 Q4 時間點。究竟今年 Apple Glass 會不會隨著 iPhone 12 系列同台亮相，相信越接近發表時間，將有更多值得參考的證據浮現。

(科技)