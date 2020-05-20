因應新冠肺炎疫情，台中市府為便利建築師開業、從業等申請，建置資訊雲端服務系統，提供「24小時雲端送件全年無休不受限」、「雲端掛件即時取得案件一碼通查詢編號」、「應用雲端新技術無紙環保」及「補正事項與申請進度即時上傳與主動推播通知」等，透過線上申請，降低外出洽公感染風險。

都發局指出，以往建築師辦理相關業務，須由網站下載相關文件填妥後，至都發局現場掛號及補件，疫情雖趨緩，市府仍上緊條建置建築師開從業資訊雲端服務系統，讓申請民眾能以網路代替馬路免舟車勞頓，加強衛生防疫服務不打折，還能節能減碳愛地球。

此外，為保障市民「住」的權利，市府建照審查業務運作不中斷，推出「遠距審照」服務，建照審查免出門，在家或辦公室即可完成審照作業，以往建照審查方式，由建照審查人員與建築從業人員、建築師等，採面對面近距離方式進行審查。

針對防疫，既有建照審查模式，將使審照人員與建築從業人員面臨感染風險，也無法符合中央規範的社交距離，「遠距審照」服務以無紙審照系統為基礎架構，都發局新增雲端視訊會議室功能服務，達到異地審查目標。

(中時 )