為期4年的花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅到今年6月底屆滿，縣府已將草案送議會臨時會審查，盼能續徵，不過議會質疑稅制標準及支出方式而將全案擱置，但開徵空窗期每月恐少徵8000萬元，縣長徐榛蔚今午大動作率領局處首長拜訪議長張峻，但張峻不在，副議長潘月霞代表出面接待，表示張峻在中區處理養雞場抗議案，趕不及會面，讓徐榛蔚碰了個軟釘子。

花蓮縣議會第19屆第3次定期大會下週一召開，明天（21日）上午10時將召開程序委員會。徐榛蔚昨帶著局處首長拜會議長張峻及議員，最後由副議長潘月霞代表張峻接見，談話過程徐多圍繞礦石稅，但短短10分鐘就結束。潘月霞表示，議會採合議制，提案還是要交給33席議員做決策。

徐榛蔚說，花蓮連續9年財政艱困，定期會即將到來，希望議會多多支持，盼能通過各項提案預算，包括礦石開採景觀維護特別稅，盡早通過才能避免影響到未來縣府建設、教育及社福等部分，而且這筆稅收多用在弱勢社福方面，「很急迫」，因此特地拜訪議長等人，希望議員能「多多幫忙」、「多多支持」。

徐榛蔚回應媒體詢問表示，礦石景觀稅的部分仍維持70元，若議會通過為140元，當然非常開心，因為縣府的自有財源會更增加，財政可得到更好改善；至於議會希望縣長就礦石稅到議作專案報告，她說，先前已請副縣長專案報告，無論書面或是口頭都有充分說明了。

潘月霞強調，一定會同心協力，朝府會和諧方向努力，營造更好的幸福花蓮，並歡迎府會多互動、溝通，才能共推縣政，縣長和議長都非常辛苦，議員們一定會認真監督。

花蓮縣礦石開採景觀維護特別4年開徵期限到6月底屆滿，每年徵收約9億元，縣府擬自治條例草案提送議會，盼接續從7月1日開徵。本月15日是臨時會最後一天，議員二讀時，對稅收用途存疑，議長張峻裁示擱置，留待下月定期會討論。預料下週開議將有一番論戰。

(中時 )