國民黨主席江啟臣下午接受媒體專訪表示，台灣若和對岸採零和競爭，就是「拳頭對拳頭」，就看後面的老大哥是否挺你，而民進黨過度依賴美國，如此一來，中華民國何時可以當旗手？

談及蔡政府4年斷7邦交，江啟臣認為，台灣若和對岸採取零和競爭，就是「拳頭碰拳頭」、「硬碰硬」，什麼都不用談，而是看後面的老大哥是否相挺。國際參與也是如此，不要明著反對，就有辦法參與國際組織，雖然無法立即解決主權，但在主權模糊下，得到實際長遠的國際機會。

江啟臣呼籲民進黨務實面對外交，特別在兩岸主權無法化解下，如何在國際生存？全部靠老美？美國願意讓你靠？即便願意讓你靠能得到國際參與？要達到實際有意義參與，還是藉由此過程結交情投意合的國家，作為國際與對內宣傳，有無實際參與則是其次。

主持人詢問台灣的外交政策過去親美，是否變承美中衝突下的祭旗？江啟臣評估，美中台三邊不該是零合關係，美台與美中對民進黨或許是零和，他覺得民進黨過度依賴美國，但如此一來，中華民國何時可以當旗手？

江啟臣說，國際參與涉及主權與實質利益，若只考量主權下，很容易預測，就代表兩岸是零和，由於兩岸主權無解，在零和狀況下，從過去8個月來未派任WTO代表，就知道國際參與對民進黨而言，不會是以實質利益為優先。

(中時 )