位於新店碧潭、和美山區的幸福樂園，設立於1952年，由幸福水泥投資興建，遊樂園裡有摩天輪等先進好玩遊樂器材，曾經風光一時，可惜經營不善沒落，之後雖然極力重建，也於1983年重新開放，仍不敵荒廢倒閉的命運，後來傳出摩天輪壓死人意外，因此流傳許多靈異故事，成為網路上知名的猛鬼樂園，幸福樂園「再也不幸福」。

新店碧潭的幸福樂園古色古香，如今卻淪為廢墟（圖/中時資料庫/文化局提供）

幸福樂園最廣為人知的一起工安意外，當時樂園已經停業10多年，工人前往拆除摩天輪，執行作業時，斷電的摩天輪突然啟動，壓死一名工人，從此這裡變成探險勝地，許多人前往試膽，結果發生更多恐怖靈異事件，甚至白天也發生難以解釋的事情。

1999/12/09碧潭幸福樂園摩天輪倒塌，警方與工地人員正處理命案現場（中時資料庫/謝春波攝）

知名傳聞像是一群人前往探險，卻在荒廢售票亭看到有人在裡面、有人接到朋友打來的電話，可是對方就站在旁邊沒在用手機、遇到沒有臉的老太太帶著孫子；還有樂園附近一棟太白樓，原屋主曾做為靈堂使用，探險民眾拍到神像，繪聲繪影表示無人供俸神像容易聚陰等等，許多敏感體質網友也勸大家不要好奇，沒事不要到那裡。

不久前有位網友，白天到幸福樂園附近山區，當時他一個人在山路裡行走，到達林間某處開始覺得陰冷，原本大熱天突然變冷，心中多少知道有些許不對勁，但仗著「大白天沒什麼好怕」的心態，繼續往前走，沒多久網友卻開始鬼打牆，一直在同一地方走不出去，這時有位穿著紅外套男子，從山上走下來，內心想著「原來上面有人啊」，網友稍為安心繼續往上走，但身體卻感到不舒服，稍作休息時，突然看到紅外套男子的腳在他面前，可能是先前不敬的心態讓他遇到詭異情況，害怕的網友不停道歉「拜託讓我下山」，沒多久就看到登山入口處了。

(中時電子報)