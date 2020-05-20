蔡英文總統今天在就職典禮上談兩岸關係，新黨榮譽主席郁慕明認為最關鍵的話就是「兩岸關係正處於歷史轉折」。究竟是什麼轉折？就是蔡英文鐵了心要「以武拒統」、「以疫謀獨」的轉折。

郁慕明說，過去大家還講「維持現狀」，認為誰改變現狀就要負責。現在蔡英文直接認了兩岸「就是在變」，然後說在轉折中雙方都要為維穩負責，意思就是要逼大陸承認「九二共識」被推翻的現實，承認蔡英文透過教育、媒體、司法不斷推進的「台獨」工程。

郁慕明說，蔡英文拋出「修憲委員會」，也說明520前先由英系立委提案又撤案的「廢統一」修法、修憲，正是他所分析的「進兩步、退一步」策略，為了今天正式提出的「修憲」做鋪墊。郁慕明提醒，別看今天只是「修憲」兩個字，當年李登輝就是在「修憲」過程中不斷夾帶新內容，如廢除立法院對行政院長的任命權、改間接選舉總統為直接選舉……，最終創造一個接近「台灣主權」的「準獨立」現狀。

郁慕明稱，別看蔡英文好像措辭不強，但實際上完全不給兩岸留下任何相互諒解的空間，甚至擺出一副「準備好戰爭」的姿態，兩岸關係只有全面開啟對立，已經難以挽回。

(中時 )